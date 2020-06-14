اليوم السابع
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38.6 % إنخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مارس 2020

الأحد، 14 يونيو 2020 10:04 ص
38.6 % إنخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مارس 2020 صادرات
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الأحد النـشرة  الـشهرية لبيانات التـجـارة الخارجـية مارس 2020 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 2.69 مليــار دولار خـــلال شهر  مارس 2020 مقابل 4.38  مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق بنسـبـة انخـفاض قدرها  38.6 %.
 
ومن أهم المؤشرات "الصادرات" والتى إنخفضت قيمتها بنسبة  18.0% حيـث بلغـت  2.24 مليــار دولار خـلال شهــر مارس  2020 مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، 
 
وارجع التقرير ذلك إلى إنخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (ملابس جاهـزه بنسبة 23.9%، منتجات البترول بنسبة 70.7%، البترول الخام بنسبة 46.8%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 3.2 %).
 
بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2020  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا (أسمده بنسبة 34.5 %، بطاطس بنسبة 7.9%، برتقال طازج بنسبة 38.7%، فواكه طازجه بنسبة 1.8 %). 
 
واضاف التقرير، أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 30.6% حيث بلغت 4.93 مليار دولار خـلال شهر مارس 2020 مقابل 7.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (مواد اولية من حديد او صلب بنسبة 8.9 %، قمح بنسبة 28.8 %، منتجات البترول بنسبة 70.0% ، ادوية ومحضرات صيدله بنـسبة 2.2%).
 
وإرتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا : ( البـتـرول الخـام بنسبة 62.2%، ذرة بنسبة  40.3 %، زيـوت مـكـرره بنسبة  34.5%، البان ومنتجاتها 1.5%).

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

الميزان التجاري

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