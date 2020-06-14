189 مليونا و400 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن أعمال توسعة مستشفى طب وجراحة العيون بمدينة الزقازيق، وإنشاء مستشفى كفر صقر المركزى وإنشاء الوحدة الصحية بقرية حمد موسى بأبو كبير، وكذلك أعمال إنشاء مبنى العيادة الشاملة بمدينة الحسينية تسير الأعمال الجارية بهم بانتظام، مؤكدا على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمنى المحدد وسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال لدخولهم الخدمة فى أسرع وقت مع مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.

ويأتى تلك المشروعات تساهم فى النهوض بالقطاع الصحى والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية بجانب توقيع الكشف الحرارى عليهم بمواقع عملهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه جارى توسعة مستشفى طب وجراحة العيون بمدينه الزقازيق بتكلفه مالية 72 مليون جنيه حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال بها إلى 92 ٪ وإنشاء مستشفى كفر صقر المركزى بتكلفة ماليه 100 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 92٪ وإنشاء الوحدة الصحية بقرية حمد موسى بأبو كبير بتكلفة مالية 4 ملايين و700 ألف جنيه بنسبه تنفيذ وصلت إلى 40 ٪ مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء مبنى العيادة الشاملة بمدينة الحسينية بتكلفة 12 مليونا و700 ألف جنيه وجار أعمال التسليم الابتدائى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه جار إنشاء 10 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة مالية بلغت 4 مليارات جنيه شملت إنشاء ( 7 مستشفيات ووحده طب أسره ومجمع تأمين صحى ومعهداً للأورام)، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 10 مشروعات بتكلفة 60 مليون و870 ألف جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019-2020 ودخولها الخدمة، شملت إنشاء ( وحدة طب أسرة الحى الخامس عشر بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه ومركز تدريب الاسنان بالحى 29 بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه ) واستكمال ( مستشفى طوارئ فاقوس بتكلفة 20 مليون جنية ومركز طب أسرة العزيزية بمركز منيا القمح بتكلفة 6.8 مليون جنية) وتطوير( وحدة طب اسرة سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بتكلفة 491 الف جنيه والوحدة الصحية بالسعدية مركز بلبيس بتكلفة 1.4 مليون جنيه والوحدة الصحية ببنى منصور مركز اولاد صقر بتكلفة 1.4 مليون جنيه) وإحلال وتجديد ( الوحدة الصحية بميت بشار مركز منيا القمح بتكلفة 4.2 مليون جنيه والوحدة الصحية بتل مفتاح مركز أبو حماد بتكلفة 6 ملايين جنيه والوحدة الصحية بالمناجاة الصغرى بمركز الحسينية بتكلفة 579 ألف جنيه).