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يونيسف تشارك في الاحتفال باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث في مصر .. فيديو

الأحد، 14 يونيو 2020 07:51 م
يونيسف تشارك في الاحتفال باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث في مصر .. فيديو حملات لا لختان الاناث
كتبت - هند المغربي

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شاركت منظمة الأمم المتحدة للطفل " يونيسف " في الاحتفال باليوم الوطني لمناهضة ختان الاناث في مصر من خلال انتاج قصه مصورة للتوعية بخطر ختان الإناث تم نشره عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بالتعاون والمجلس القومي للمرأة.

ووفقا لتقديرات سابقه من اليونيسف إلى أن أكثر من 70 مليون فتاة وامرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً تعرضن للختان في 28 بلداً أفريقياً، بالإضافة إلى اليمن، وهناك ثلاثة ملايين فتاة يواجهن مخاطر الختان كل عام في القارة الأفريقية وحدها وقد تم توثيق حالات لهذه الممارسات في الشرق الأوسط، كما توجد أيضاً حالات في أوروبا واستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية أساساً بين السكان المهاجرين من أفريقيا. ويمكن إجراء ختان الإناث مبكراً في عمر سنة.

 

 


الأمم المتحدة

يونيسف

ختان الإناث

الامم المتحدة للطفولة

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