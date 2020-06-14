يونيسف تشارك في الاحتفال باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث في مصر .. فيديو

كتبت - هند المغربي

شاركت منظمة الأمم المتحدة للطفل " يونيسف " في الاحتفال باليوم الوطني لمناهضة ختان الاناث في مصر من خلال انتاج قصه مصورة للتوعية بخطر ختان الإناث تم نشره عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بالتعاون والمجلس القومي للمرأة.

النهاردة #اليوم_الوطني_للقضاء_على_ختان_الإناث في مصر. خدوا القرار الصح واحموا بناتكم من الختان.#احميها_من_الختان



Today is the National Day for the Elimination of FGM in Egypt. Take the right decision to protect your daughters and #EndFGM.@ncwegypt @NCCMEgypt @UnfpaEgypt pic.twitter.com/3YqgsFmK42 — يونيسف مصر (@UNICEF_Egypt) June 14, 2020

ووفقا لتقديرات سابقه من اليونيسف إلى أن أكثر من 70 مليون فتاة وامرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً تعرضن للختان في 28 بلداً أفريقياً، بالإضافة إلى اليمن، وهناك ثلاثة ملايين فتاة يواجهن مخاطر الختان كل عام في القارة الأفريقية وحدها وقد تم توثيق حالات لهذه الممارسات في الشرق الأوسط، كما توجد أيضاً حالات في أوروبا واستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية أساساً بين السكان المهاجرين من أفريقيا. ويمكن إجراء ختان الإناث مبكراً في عمر سنة.