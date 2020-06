يونيسف تشارك في الاحتفال باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث في مصر .. فيديو

شاركت منظمة الأمم المتحدة للطفل " يونيسف " في الاحتفال باليوم الوطني لمناهضة ختان الاناث في مصر من خلال انتاج قصه مصورة للتوعية بخطر ختان الإناث تم نشره عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بالتعاون والمجلس القومي للمرأة.

النهاردة #اليوم_الوطني_للقضاء_على_ختان_الإناث في مصر. خدوا القرار الصح واحموا بناتكم من الختان.#احميها_من_الختان



Today is the National Day for the Elimination of FGM in Egypt. Take the right decision to protect your daughters and #EndFGM.@ncwegypt @NCCMEgypt @UnfpaEgypt pic.twitter.com/3YqgsFmK42