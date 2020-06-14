اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 07:58 م
خالد صلاح
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وزير باكستانى متخوف حيال ارتفاع حالات كورونا إلى 1.2 مليون بنهاية يوليو

الأحد، 14 يونيو 2020 07:14 م
وزير باكستانى متخوف حيال ارتفاع حالات كورونا إلى 1.2 مليون بنهاية يوليو كورونا فى باكستان - أرشيفية
أ ش أ

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أعرب وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستانى أسد عمر ، عن مخاوفه بأن حالات فيروس كورونا يمكن أن ترتفع إلى 1.2 مليون بنهاية شهر يوليو المقبل إذا استمرت انتهاكات إجراءات التشغيل القياسية وتدابير الوقاية ضد جائحة فيروس كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن تصريحات الوزير أسد عمر جاءت أثناء عقده مؤتمر صحفي عقب الاجتماع لمركز العملية والقيادة الوطني المعني بفيروس كورونا.
وقال إنه وفقا للخبراء فإن عدد الحالات يمكن أن يزداد إلى 300 ألف بنهاية الشهر الجاري، وإذا استمر نفس الوضع فيمكن أن يتجاوز مليون حالة بنهاية شهر يوليو المقبل.


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فيروس كورونا

كورونا فى باكستان

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