اليوم السابع
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وزير النفط العراقى : سنصدر 2.8 مليون برميل يوميا فى المتوسط يونيو الجارى

الأحد، 14 يونيو 2020 08:43 م
وزير النفط العراقى : سنصدر 2.8 مليون برميل يوميا فى المتوسط يونيو الجارى نفط - ارشيفية
رويترز

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قال وزير النفط العراقى، حسان عبد الجبار، إن بلاده ستصدر 2.8 مليون برميل يوميا في المتوسط ، خلال شهر يونيوالجارى.

وأضاف وزير النفط، أنه من مصلحة العراق الالتزام باتفاق خفض الانتاج الذي أقرته أوبك+

وذكرعبد الجبار ، أن كل الشركات الأجنبية تقريبا ردت بالإيجاب على طلب مراجعة بنود عقد خدماتها لكن شركة واحدة رفضت
كما قال إنه سيطلب من إقليم كردستان المساهمة في حصة الخفض طبقا لاتفاق أوبك+
 
واوضح الوزير العراقي أن الوزارة طلبت من سلطات إقليم كردستان تصدير 370 ألف برميل يوميا كحد أقصى اعتبارا من يونيو لمساعدة العراق على الالتزام بحصة أوبك+
 

وكانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون اتفقوا ، على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة تبلغ 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو تموز، بما يكبح المعروض العالمي نحو عشرة بالمئة وسط تراجع حاد في الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.


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تصدير

البترول

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