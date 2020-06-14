وزير الصحة الجزائرى يبحث تطورات أزمة كورونا مع ممثلى الامم المتحدة

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بحث عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائرى اليوم الأحد تطورات أزمة فيروس كورونا مع كل من المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة اريك أوفيرفست و ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر الدكتور بلا فرانسوا نغيسون.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الجزائرية فقد استعرض الوزير بوزيد الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجزائر وفي العالم كما قدم عرضا حول الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي تم تأسيسها أمس السبت والمكلفة بوضع منظومة صحية متطورة تمنح علاجا نوعيا.

وأشاد اريك أوفيرفست خلال اللقاء بالسلطات الصحية وموظفي قطاع الصحة بالجزائر وبكل الجهود التي يبذلونها والتي سمحت بالتحكم في الوضع الوبائي .

وأعرب عن استعداد مختلف أجهزة منظمة الامم المتحدة في الجزائر لدعم الدولة الجزائرية في مساعيها من أجل اقتناء التجهيزات والخدمات"، مشيرا إلى أهمية تسجيل الجزائر في التحقيق "ميكس 6" الذي يعتبر مصدرا مهما للمعلومات و المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية التي من شأنها توجيه تنمية البلدان.