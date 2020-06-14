اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 06:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الصحة الجزائرى يبحث تطورات أزمة كورونا مع ممثلى الامم المتحدة

الأحد، 14 يونيو 2020 06:28 م
وزير الصحة الجزائرى يبحث تطورات أزمة كورونا مع ممثلى الامم المتحدة الجزائر فى زمن كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائرى اليوم الأحد تطورات أزمة فيروس كورونا مع كل من المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة اريك أوفيرفست و ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر الدكتور بلا فرانسوا نغيسون.
وبحسب بيان لوزارة الصحة الجزائرية فقد استعرض الوزير بوزيد الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجزائر وفي العالم كما قدم عرضا حول الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي تم تأسيسها أمس السبت والمكلفة بوضع منظومة صحية متطورة تمنح علاجا نوعيا.
وأشاد اريك أوفيرفست خلال اللقاء بالسلطات الصحية وموظفي قطاع الصحة بالجزائر وبكل الجهود التي يبذلونها والتي سمحت بالتحكم في الوضع الوبائي .
وأعرب عن استعداد مختلف أجهزة منظمة الامم المتحدة في الجزائر لدعم الدولة الجزائرية في مساعيها من أجل اقتناء التجهيزات والخدمات"، مشيرا إلى أهمية تسجيل الجزائر في التحقيق "ميكس 6" الذي يعتبر مصدرا مهما للمعلومات و المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية التي من شأنها توجيه تنمية البلدان.


كورونا

الجزائر

فيروس كورونا

كورونا فى الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة