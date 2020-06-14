اليوم السابع
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وزير السياحة: افتتاح ميدان التحرير والمتحف الكبير خلال شهرين.. فيديو

الأحد، 14 يونيو 2020 08:17 م
وزير السياحة: افتتاح ميدان التحرير والمتحف الكبير خلال شهرين.. فيديو الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، استعداد مصر لاستقبال السائحين ابتداء من شهر يوليو بضوابط عالمية، قائلا: "لا نتوقع طبعا قدوم آلاف السائحين"، مضيفا أن دول المنطقة وحوض المتوسط أعلنت فتح السياحة فى المدن الكبرى، وأن افتتاح ميدان التحرير ومتحف الحضارة والمتحف الكبير ومتحف كفر الشيخ وموكب المومياوات الملكية سيتم خلال الشهرين المقبلين.
 
 
وقال خالد العنانى خلال برنامج "على مسؤوليتى" على قناة صدى البلد "اتخذنا إجراءات كثيرة لتحفيز السياحة مثل إعفاء التأشيرات فى 3 محافظات سياحية وتخفيض سعر وقود الطائرات وزيارة الأماكن السياحية"، مشيرا إلى أن السياحة ستعود فى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح فقط والتى تشكل النسبة الأقل فى معدلات إصابات كورونا بمصر.
 
وتابع "لن يتم السماح للسائحين بالتحرك فى محافظات وادى النيل، حيث ستقتصر الرحلات على المحافظات السياحية المحددة"، مردفا "مش هنهزر فى إجراءات التباعد الاجتماعى على الإطلاق، لن نخاطر بسمعتنا وأى فندق لن يلتزم بالإجراءات الاحترازية سيواجه الإغلاق".
 
وأضاف "لن يتم السماح بعودة السياحة إلى المحافظات الأخرى مثل الأقصر وأسوان على سبيل المثال إلى بموافقة وزارة الصحة وفقا لتطور الموقف الصحى لمصر، ووفقا لموقف الدول المصدرة للسياحة". 
 

وزير السياحه

الاثار

الطيران

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