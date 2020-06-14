اليوم السابع
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وزير الآثار: مش هندفع فلوس للسائحين عشان ييجوا.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 06:45 م
وزير الآثار: مش هندفع فلوس للسائحين عشان ييجوا.. صور خالد العنانى وزير السياحة والاثار
كتبت آمال رسلان - محمد سيد - تصوير السعودى محمود

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علق خالد العنانى وزير السياحة والآثار، على دفع بعض الدول أموال تحفيزية لزيارتها "دى حاجة ظريفة جدا، احنا مش هندى فلوس لحد عشان ييجى"، لافتا إلى أن القطاع السياحى يعلم جيدا أن التعافى سيكون تدريجيا، قائلا "احنا مش مستعجلين".
 
ثم تطرق الوزير للإجراءات التى اتخذتها مصر لتحفيز السياحة، قائلا "عندما تلغى مصر رسوم التأشيرة للسياحة فهذه فلوس ترجع للسائح، وعندما نخفض رسوم الطيران فهذا أيضا يعود على السائح".
 
ولفت إلى أن الحكومة المصرية قدمت عددا كبيرا من الحوافز لمنظمى الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية، وذلك في ضوء استعدادات الدولة لعودة السياحة الوافدة الى مصر، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول.
واستطرد الدكتور خالد العنانى أن من أهم الحوافز التى قدمتها الحكومة ووزارتها المعنية، إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى  31 أكتوبر 2020، مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020.
 
كذلك اشار الوزير إلى قيام وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض الى 10 سنت على الجالون الواحد، و منحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء.
 
  كما منحت وزارة الطيران أيضا  تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020، ومنحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
 
 كما أقرت وزارة السياحة والآثار تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يوما.
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (1)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (2)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (3)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (4)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (5)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (6)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (7)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (8)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (9)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (10)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (11)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (1)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (2)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (3)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (4)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (5)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (6)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (7)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (8)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (9)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (10)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (11)
 

 


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