اليوم السابع
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وزيرة التجارة: مفاوضات مع انجلترا للتوصل إلى اتفاق تجارى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى

الأحد، 14 يونيو 2020 11:00 ص
وزيرة التجارة: مفاوضات مع انجلترا للتوصل إلى اتفاق تجارى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
كتب إسلام سعيد

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كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عن مفاوضات مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى الحرص للتواصل إلى رؤية وتوافق فى هذا الملف، وقد نصل إلى تصور واضح خلال الفترة المقبلة.
 
وجاء ذلك خلال الندوة الإليكترونية التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والتى تم عقدها اليوم الأحد، تحت عنوان " دور الحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا ومناقشة البعد الاقتصادي خلال الفترة القادمة".
 
وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بين دول القارة الأوروبية الأعلى تبادلًا تجاريًا مع مصر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.
 
ووفق البيانات الحكومية المتاحة، فإن الصادرات المصرية إلى إنجلترا سجلت ارتفاعًا إلى 1.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2019 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها في وقود وزيوت معدنية بقيمة 533.4 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 212.8 مليون دولار، خضر ونباتات بقيمة 58.1 مليون دولار، ملابس 52 مليون دولار، منتجات بلاستيكية بقيمة 52.9 مليون دولار.
 
وفي المقابل، سجلت واردات مصر من المملكة المتحدة تراجعًا إلى حدود 1.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2019 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 67.6 مليون دولار.

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واردات مصر من بريطانيا

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