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وزارة الصحة الموريتانية: 4 وفيات و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 08:57 م
وزارة الصحة الموريتانية: 4 وفيات و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 وفيات و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل.

وأوضحت وزارة الصحة فى موريتانيا، أن حالات الإصابات فى البلاد وصلت إلى 1693 بينما الوفيات وصلت 87.

وعالميا تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم حاجز الـ4 ملايين، فيما وصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس إلى أكثر من 7 ملايين و900 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز". 

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.

كورونا

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موريتانيا

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