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نورديك مونيتور: أردوغان أعاد هيكلة الشرطة برؤية متطرفة

الأحد، 14 يونيو 2020 05:57 م
نورديك مونيتور: أردوغان أعاد هيكلة الشرطة برؤية متطرفة تركيا- أرشيفية
كتبت إسراء أحمد فؤاد

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كشف موقع نورديك مونيتور أن نظام أردوغان أعاد هيكلة نظام الشرطة التركية وفقا للرؤية المتطرفة الخاصة بشركة "سدات" شبه العسكرية.

وأضاف موقع نورديك مونيتور أن شركة سدات، التى يعتقد الكثيرون أنها قوة شبه عسكرية بحكم الواقع، والموالية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، كانت عاملا مهما فى تجنيد أفراد الشرطة الجدد وتدريبهم منذ إنشائها.

وبحسب صفحتها على الإنترنت، يقوم فريق استشارى من الشركة، يتألف من ضباط متقاعدين من ضباط الشرطة والدرك، بإعادة تنظيم نظام الشرطة فى تركيا والدول الشريكة الأخرى وتقديم خدمات استشارية فى عدة مجالات مثل الواجبات والتفويض والمسئوليات والنشر".

علاوة على ذلك، فهى قادرة على إنشاء مراكز تدريب ومدارس تعليمية و أكاديميات وكليات الشرطة وتحديث القدرة التدريبية.

ووفقا لاستراتيجيتها، نفذت الشركة برامج تدريب للشرطة في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والمتفجرات والتخلص من القنابل والتحقيق في مسرح الجريمة ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة وقواعد المرور وأنظمة جوازات السفر وكبار الشخصيات وتكتيكات الحماية الخاصة.

وحسب نورديك مونيتور، يمتلك الجنرال المتقاعد عدنان تانفردي، المستشار العسكري السابق للرئيس أردوغان، شركة سدات شبه العسكرية، كما يواصل تقديم المشورة لحكومة أردوغان بشأن المسائل العسكرية، على الرغم من مغادرة منصبه الرسمى كمستشار فى يناير 2020.


تركيا

الشرطة التركية

رجب طيب اردوغان

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