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نتنياهو يعلن البدء فى بناء مستوطنة على اسم ترامب بالجولان المحتل

الأحد، 14 يونيو 2020 06:07 م
نتنياهو يعلن البدء فى بناء مستوطنة على اسم ترامب بالجولان المحتل نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه سيبدأ خطوات عملية نحو إقامة مستوطنة "مرتفعات ترامب" في هضبة الجولان السوري المحتل.

نتنياهو
 

جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو على حسابه الرسمي بموقع تويتر باللغة العربية، وكتب نتنياهو: "قلت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: سنبدأ اليوم (الأحد) باتخاذ خطوات عملية من أجل إقامة بلدة "مرتفعات ترامب" في هضبة الجولان حيث اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية عليها".

في سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على ميزانية 8 ملايين شيكل (2.31 مليون دولار)، للبدء في إقامة مستوطنة "مرتفعات ترامب" بالجولان.

وفي يونيو 2019 وضع نتنياهو، حجر الأساس لمستوطنة في الجولان المحتل باسم "مرتفعات ترامب".

 

 

 


نتنياهو

الجولان

إسرائيل

تل ابيب

ترامب

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