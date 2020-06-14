اليوم السابع
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نائب ديمقراطى أمريكى يعارض وقف تمويل الشرطة ويدعو لإعادة هيكلتها

الأحد، 14 يونيو 2020 11:09 م
نائب ديمقراطى أمريكى يعارض وقف تمويل الشرطة ويدعو لإعادة هيكلتها الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعرب النائب الديمقراطى الأمريكى جيمس كليبورن عن معارضته للدعوات المطالبة بعدم تمويل جهاز الشرطة مطالبا بدلا من ذلك بإعادة هيكلته.
وأضاف كليبورن - وهو من أبرز نواب الكونجرس من ذوي الأصول الأفريقية، في تصريح اليوم /الأحد/ - أن مسئولي إنفاذ القوانين أو ضباط الشرطة لهم دور ينبغي أن يقوموا به لخدمة المواطنين في المناطق التي يعملون بها.
يأتي هذا بعد المظاهرات الاحتجاجية التي اجتاحت الولايات المتحدة بسبب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد يوم 25 مايو الماضي على يد ضابط شرطة أبيض في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية والذي جثا بركبته على رقبته حتى لقي مصرعه اختناقا.
وندد مشاركون في تلك المظاهرات بعنف ضباط الشرطة الأمريكيين ضد المواطنين من ذوي البشرة السمراء وأبدوا مطالبات تراوحت بين إصلاح جهاز الشرطة وبين وقف تمويله أو الاستغناء عن وجوده في بعض المدن.


نائب أمريكى

الحزب الديمقراطى الأمريكى

مقتل جورج فلويد

أمريكا

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