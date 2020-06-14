مقتل وإصابة 12 عسكريا ومدنيا فى هجوم لداعش على قرية بديالى العراقية

بغداد (أ ش أ)

قتل وأصيب، اليوم الأحد، 12 عسكريا ومدنيا في هجوم لداعش على قرية في قضاء خانقين فى محافظة ديالى العراقية، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، عن مصدر أمني قوله إن تنظيم داعش شن هجوما على قرية ميخاس، وغالبية سكانها من الأكراد الكاكائيين بضواحي خانقين شمال شرق بعقوبة، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل ستة عناصر أمن وإصابة ستة مدنيين.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية فى العراق، ذكرت أمس السبت، أن صاروخي كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي العراقي الذي يضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون خسائر تذكر.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.