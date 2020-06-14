مقتل وإصابة 12 عسكريا ومدنيا فى هجوم لداعش على قرية بديالى العراقية

قتل وأصيب، اليوم الأحد، 12 عسكريا ومدنيا في هجوم لداعش على قرية في قضاء خانقين فى محافظة ديالى العراقية، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، عن مصدر أمني قوله إن تنظيم داعش شن هجوما على قرية ميخاس، وغالبية سكانها من الأكراد الكاكائيين بضواحي خانقين شمال شرق بعقوبة، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل ستة عناصر أمن وإصابة ستة مدنيين.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية فى العراق، ذكرت أمس السبت، أن صاروخي كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي العراقي الذي يضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون خسائر تذكر.
ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وكان معسكر التاجى تعرض فى شهر مارس الماضى لعدة هجمات بالصواريخ وإصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي، فى حصيلة أولية للقصف الصاروخى الذى استهدف معسكر التاجى، وقالت القيادة - فى بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "إن معسكر التاجى تعرض لقصف صاروخي؛ ما أسفر عن إصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي".
وكان مصدر أمنى عراقى قد أفاد، فى وقتها أن 11 صاروخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجى شمال بغداد.
وكانت مصادر أمنية، قد أعلنت إن عددا من الصواريخ سقط، داخل قاعدة التاجى العسكرية بالعراق، التى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال أسبوع، وقال ضابط عراقى داخل القاعدة ، إنه سمع دوى سقوط صواريخ فى القاعدة وإنه يسمع الآن صفارات الإنذار.
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