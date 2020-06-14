مسؤول بمنظمة الصحة العالمية يحذر من تخفيف بريطانيا قيود كورونا وفتح الاقتصاد

قال هانز كلوج مدير المكتب الإقليمي لأوروبا، بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا ينبغي تخفيف المزيد من إجراءات العزل العام، بسبب فيروس كورونا فى إنجلترا إلى أن تثبت "قوة وفاعلية"، النظام الحكومي لتتبع المصابين ومخالطيهم.
وحذر كلوج خلال مقابلة مع صحيفة الجارديان، من أن بريطانيا لا تزال في "مرحلة نشطة للغاية من الوباء"، كما حذر من مغبة الاندفاع نحو إعادة فتح الاقتصاد.
وقالت بريطانيا ، اليوم، الأحد، إنها تراجع قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين قبل البدء في تنفيذ المرحلة التالية من خطة تخفيف القيود المقررة في الرابع من يوليو.
وكان بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، عبر عن سعادته لزيارة مركز ويتسفيلد للتسوق، وتابع الاجراءات التى يتم اتخاذها لضمان تسوق البريطانيين بأمان، مع خطوة إعادة فتح المتاجر.
وقال جونسون :"قد سعدت بمقابلة أولئك الذين يعملون في مركز ويستفيلد للتسوق في ستراتفورد ، حيث رأيت تعديلات تجري لضمان أن العملاء يمكنهم التسوق بأمان، هذا الأسبوع، عندما تبدأ المتاجر في إعادة فتح أبوابها فى إنجلترا، تذكر اتباع قواعد المباعدة الاجتماعية لحماية نفسك والآخرين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة