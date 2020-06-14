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مدير الطب الوقائى بالمنوفية يعود لممارسة عمله عقب تعافيه من كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 09:36 ص
مدير الطب الوقائى بالمنوفية يعود لممارسة عمله عقب تعافيه من كورونا الدكتور عبد البارى العجيزى مدير الطب الوقائى
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور عبد البارى العجيزى مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن عودته إلى العمل اليوم عقب تماثلة للشفاء عقب إجراء مسحتان وتبين سلبية التحاليل .

وأكد مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة، أنه خضع لعزل منزل منذ إصابته قبل أسبوعين وتماثل للشفاء ،عقب تطبيق برتوكول وزارة الصحة وطالب مدير الطب الوقائى، مناشدا المواطنين بالحفاظ على أنفسهم وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت جامعة السادات، قد أعلنت عن تماثل الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات ،والدكتور حمدى عمارة نائب رئيس الجامعة للشفاء وعودتهم إلى العمل بعد قضاء العزل ،عقب تحول نتيجة التحليل من إيجابية إلى سلبيه .

وكان الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات ،والدكتور حمدى عمارة نائب رئيس الجامعة قد أصيبوا بفيروس كورنا منذ أسبوعين على التقريب وتم عزلهم منزليا .

 

 

 

 


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