محمود عبد الراضي: الداخلية تتيح للمواطنين الحصول على خدماتهم من المنزل

قال محمود عبد الراضي ، نائب رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، إن وزارة الداخلية أتاحت للمواطنين استخراج معظم الأوراق الثبوتية عبر الإنترنت من المنزل، لتفادي الزحام وتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "عبد الراضي" في مداخلة تليفونية لبرنامج "صباح الورد"، الذي تقدمه سمر نعيم وأحمد خيري، على فضائية ten، أن المواطن الآن يستطيع استخراج الأوراق الثبوتية من الأحوال المدنية، مثل " شهادة الميلاد والوفاة والزواج والطلاق وتجديد بطاقة الرقم القومي"، من الأحوال المدنية وهو جالس بمنزله، فضلاً عن الحصول على خدمات المرور وجوازات السفر بذات الطريقة.

وشرح عبد الراضي ، طريقة الحصول على الخدمات الالكترونية عن طريق الدخول على جوجل وكتابة موقع وزارة الداخلية ، ثم اختيار نوع الخدمة وتسجيل البيانات واختيار وسيلة الدفع الالكتروني وتحديد مكان الاستلام ، حيث يتم إرسال مندوب من البريد بالأوراق حتى المنزل.

وأردف " عبد الراضي " أنه لا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية بالقيادات الامنية إلا ويشدد على الاهتمام بالمواقع الشرطية الخدمية وتطويرها ومد يد العون للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهله، مضيفاً أن وزارة الداخلية تولي اهتمام كبير بالمواطن وتعمل على راحته.