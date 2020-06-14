محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات

كفر الشيخ – محمد سليمان

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وأشرفت المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال الحملة المكبرة للمرور علي المخابز بالمدينة، وقري "القن، القصابى، سدخميس، ابوغنيمة، البلاصى، الحدادى، الفقهاء القبلية، منشأة عباس، الورق، تيدا، الملاحة، الروضة، برية لاصيفر، التفتيش، ودمرو "، وذلك للتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، بالتنسيق مع إدارة الصحة، والتموين، والطب البيطري ،وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، ومحضري عدم إعطاء بون، ومحضري شهادة صحية، ومحضري عدم نظافة.

وأشرف المهندس استفتاح ابو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال الحملة التموينية للمرور علي الأسواق، والمخابز، والمحلات التجارية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 17 مخالفة، وكذا متابعة إعدام عجل بقرى يزن 300 كجم مذبوح ذبحاً اضطرارياً وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بعد توقيع الكشف عليه داخل مجزر مطوبس من قِبل اللجنة المشكلة، وتم الإعدام بمقلب القمامة بالطرق البيئية الصحية السليمة، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على أفران الخبز البلدية بالقري، لتحقيق الأمن الغذائي، وتوصيل الدعم لمستحقيه، والعمل على توفير رغيف الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، بالتنسيق مع مديرية التموين.

وأشرف علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال الحملات المكبرة للمرور على الصيدليات، والسوبر ماركت، والمحال التجارية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين، من حيث الجودة، والصلاحية، وتم تحرير المحاضر للمخالفات المتنوعة ما بين عدم إعلان عن الأسعار، ولحوم مكشوفة، وترخيص، وعدم الالتزام بسعر الكمامات.

وأشرف هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بالإشراف علي الحملة المكبرة للمرور على المخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين، والصحة، والطب البيطرى.

وتفقد العميد محمد فوزي قناوي، رئيس مدينة برج البرلس، الاسواق والمحلات التجارية، والتأكيد علي الالتزام بقرار ارتداء الكمامات الواقية، وكذا سلامة وصلاحية السلع المعروضة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.