محافظ شمال سيناء: زراعة أكثر من مليون فدان من الأراضى الجديدة

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية سيناء ، وبصفة خاصة منطقة وسط سيناء .

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء ، أن ذلك جاء أثناء الاجتماع الخاص ببحث تنمية وسط سيناء ومناقشة مطالب واحتياجات المواطنين فى هذه المنطقة ، وأن توجيهات الرئيس السيسى إلى جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بتنمية سيناء ودعم احتياجات أهلها ، وخاصة وسط سيناء .

وأشار المحافظ إلى أنه نظرا لتوقف الزراعة والتنمية على المياه ، فقد أصدر الرئيس توجيهاته للجهات المعنية باستكمال توصيل مياه ترعة السلام إلى منطقة السر والقوارير فى وسط سيناء لامكان رى وزراعة مساحة 400 ألف فدانا على مياه ترعة السلام .

كما تشهد المحافظة نقطة تحول كبيرة بعد افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر ، والتى ستوفر مياه لرى مساحة 600 ألف فدانا فى شمال سيناء ، بخلاف المساحات المنزرعة على مياه الآبار ، وبذلك ستصبح لدينا مساحة أكثر من مليون فدان متوفر لها المقرر المائى وصالحة للزراعة ، أن فريقين من أساتذة كليات الزراعة بالجامعات يقومان بتحليل التربة ودراسة طبيعة الأرض فى مناطق بئر العبد ورمانة ووسط سيناء لتحديد الأماكن التى سيتم زراعتها على مياه محطة معالجة بحر البقر ، وبذلك ستصبح شمال سيناء بهذه الزراعات سلة غذاء لمصر كلها .

وأعلن المحافظ عن طلب وزارة الرى بإنشاء عدة مشروعات لدعم التنمية فى محافظة شمال سيناء علاوة على أبحاث ودراسات الفريقين العلميين ومعهد بحوث الموارد المائية .. إلى جانب مشروعات وزارة الزراعة لتنمية المحافظة ، وخاصة منطقة وادى البروك بوسط سيناء .

وطالب المحافظ بأهمية الحفاظ على المياه وتخزين مياه السيول والأمطار للاستفادة منها فى رى وزراعة الأراضى والشرب وباقى الاستخدامات الأخرى ، وكذا تنظيم استخدامات المياه وتعظيم الاستفادة منها .

كما طالب الجهات البحثية بوزارتى الرى والزراعة بسرعة اعداد الدراسات الخاصة بمشروعات التنمية فى المحافظة .. بالتركيز على وسط سيناء .. مع مراعاة مطالب ورأى المواطنين المحليين ، وتقديم الدراسات الخاصة بالمشروعات للعمل على تنفيذها عن طريق الجهات المعنية .

ومن جانبهما عرضا رئيسا مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء الامكانات المتوافرة لهما ومصادر المياه واستخداماتها .

وعرضا رئيسا مركزى الحسنة ونخل مطالبهما والاحتياجات الضرورية لكل مركز ، وفى مقدمتها : انشاء عدد من الآبار وخزانات المياه وتوفير الصيانة اللازمة لها ، ودعم الطرق ورفع كفاءتها وصيانتها، إلى جانب دعم الكهرباء .

كما عرض ممثلوا معهد بحوث الموارد المائية المشروعات المقدمة من المعهد لتنمية منطقة وسط سيناء ، وشملت : انشاء عدد من البحيرات الصناعية لاستيعاب مياه السيول والأمطار ، انشاء عدة أحواض لتهدئة مياه السيول لحماية مدينة العريش ، وحماية مدينة نخل ووسط سيناء من السيول والاستفادة من مياهها فى تغذية خزان المياه الجوفى للمياه .. علاوة على صيانة السدود .

ومن جانبه طالب المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة ، بتوفير وحدة ميكنة زراعية فى وسط سيناء لخدمة عمليات التنمية الزراعية .

حضر الاجتماع كل من : رئيسا مركزى الحسنة ونخل ، المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة ، المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء ، ممثلوا معهد بحوث الموارد المائية ووزارة الرى ، ادارة المياه الجوفية ، مدير تنمية القرية بديوان عام المحافظة ، ومديرو التخطيط والمتابعة والادارة الزراعية بكل من : الحسنة ونخل .

اجتماع محافظ شمال سيناء

اجتماع محافظ شمال سيناء

اجتماع محافظ شمال سيناء

اجتماع محافظ شمال سيناء