محافظ الوادى الجديد: تسجيل 8 حالات جديدة بكورونا وارتفاع الوفيات لـ10 حالات

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تسجيل 8 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" في مركزي الخارجة والداخلة، وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت مساء اليوم السبت، 2 حالة في الخارجة، و6 حالات بمركز الداخلة بواقع 3 بمدينة موط و2 بقرية الشيخ والي وحالة بقرية الهنداو، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 126 حالة وحالة وفاة جديدة لمسن يبلغ من العمر 87 من قرية الشيخ عبد الله التابعة لمركز بلاط، وبلغ عدد الوفيات 10 وفيات، واستقر عدد حالات الشفاء بالوادي الجديد 59 حالة بعد شفاء 6 حالات جديدة مساء اليوم.

وقال الزملوط، إن ظهور الحالات الإيجابية في 5 مراكز هي (الخارجة – الداخلة – باريس –بلاط-الفرافرة) وذلك في مناطق: "مدينة الخارجة" بمركز الخارجة، " موط – الهنداو – القصر – بدخلو – الراشدة-الشيخ والي-أسمنت – عزب القصر – الموهوب-غرب الموهوب – الجديدة –القلمون-المعصرة " بمركز الداخلة، و"جورمشين 7 " بباريس، و"قرية القديمة التابعة لقري أولاد مرزوق" وقرية عين عيش – مدينة بلاط" بمركز بلاط، مدينة الفرافرة.

وأكد الزملوط، تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم(01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.

وأضاف الزملوط، أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.

وشدد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، مساء اليوم، على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال المحافظ، إنه يجري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وشدد المحافظ، ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.