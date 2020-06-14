اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 01:56 ص
خالد صلاح
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مجموعة شركات عبد المقصود تستحوذ على اسهم شركة ops الأمريكية لتقديم العلاج المبتكر للأمراض الوراثية النادرة

الأحد، 14 يونيو 2020 01:45 ص
مجموعة شركات عبد المقصود تستحوذ على اسهم شركة ops الأمريكية لتقديم العلاج المبتكر للأمراض الوراثية النادرة د. ياسر عبد المقصود

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استحوذت مجموعة شركات "كميونتى كير"  و شركة دواء للصناعات الدوائية المتطورة والمملوكتان لمجموعة شركات "عبد المقصود" بالولايات المتحدة الامريكية على شركة OPS الامريكية والمتخصصة فى مجال تقديم العلاجات المبتكرة للمرضى من خلال بروتوكلات تعاون متطورة بين الاطباء والمرضى ومقدمى الرعاية الطبية.
 
وهى شركة متخصصة من عدة سنوات في هذا المجال الطبي بغرض توفير العلاجات والعقارات الطبية لحالات خاصة قبل وبعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الامريكية للمرضى المصابين بامراض نادرة الانتشار وتسمى "اليتيمة" .
 
وتتعاون الشركة فى هذا المجال مع المرضى وأهاليهم والباحثون السريريين وصيدليات المستشفيات وشركات الأدوية العالمية.
 
 

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