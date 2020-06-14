اليوم السابع
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مجلس مدينة طنطا يشن حملة مكبرة لفض التجمعات وسوق شونى .. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 05:28 م
مجلس مدينة طنطا يشن حملة مكبرة لفض التجمعات وسوق شونى .. صور حملة لفض سوق شوني
الغربية - محمد طارق

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شن مجلس مركز ومدينة طنطا فى محافظة الغربية ، حملة مكبرة لفض التجمعات والأسواق بنطاق المركز، حيث قامت الحملة بفض التجمعات بسوق شونى وإزالة فروشات الباعة ، والتنبيه عليهم بعدم إقامة السوق مرة أخرى واتباع التعليمات الصادرة فى هذا الشأن ، كما قامت الوحدة المحلية برفع المخالفات وتطهير السوق .

فيما واصل حى ثان طنطا بمحافظة الغربية اعمال حملة النظافة الشاملة ورفع كافة الإشغالات بمنطقة مساكن السلام نطاق الحى بمشاركة معدات جهاز النظافة بالحى.

وشملت الحمله رفع الاشغالات وتراكمات القمامة، ومخلفات المباني، وإزالة العشش والاكشاك المخالفة كما شملت الحمله صيانه اعمدة الاناره وإعادة الوجه الحضارى للمنطقة .

كما تم رش وتعقيم وتطهير المنطقة التى استهدفتها الحملة وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وكان نائب محافظ الغربية، قد أعلن فى بيان له امس ، أنه جارى تطوير مساكن السلام بتكلفة قدرها 840 ألف جنيه ، تشمل إعادة تنظيم الشوارع بالمنطقة ورصف عدد 2 شارع مؤدى الى المساكن الجديدة المخصصة لسكان منطقة الكاندلية وعمل أرصفة خرسانية ، فضلاً عن الارتقاء بمنظومة جمع القمامة وأعمال الإنارة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية والتى شملت تفقد أعمال تطوير العشوائيات بكل من منطقة مساكن السلام بحى ثان طنطا ، وأعمال تطوير شارع مصطفى كامل كفره السجن بحى أول طنطا .

وأضاف أنه جارى رفع البنية التحتية بالعشوائيات الكائنة بشارع مصطفى كامل كفره السجن بحى أول طنطا، والمسندة لجهاز تنمية الساحل الشمالى بتمويل من وزارة الإسكان، فضلاً عن دراسة عمل موقف وسوق نموذجى لقرية شوبر فى ضوء خطة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

الحملة
الحملة

 

جانب من . الحملة
جانب من الحملة

 

حملة لفض سوق شوني
حملة لفض سوق شوني

 

فض الاسواق
فض الاسواق

 


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