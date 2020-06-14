مبادرة "إرادة شعب الشرقية" تواصل حملات التوعية لمواجهة كورونا بالمدن والقرى

الشرقية -فتحية الديب

يواصل فريق مبادرة "إرادة شعب الشرقية" بإشراف الدكتور أحمد عبد المعطى، نائب محافظة الشرقية، حملات التوعية ضد فيروس كورونا، بالقرى والنجوع، اليوم، وقامت فرع من المبادرة بتوعية المواطنين المترددين على المصالح الحكومية بمدينة أبوكبير بضرورة ارتداء الكمامة فضلا عن توعية أهالى قرية السعادات مركز بلبيس بضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من الفيروس، وتم خلال الحملات الحديث مع المواطنين عن مخاطر فيروس كورونا وضرورة اتباع الإجراءت الاحترازية، وتوعية المواطنين فى الشوارع والأماكن التى بها زحام بأهداف المبادرة، وتقديم النصائح لهم بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم الحديث مع المواطنين فى الشوارع وتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامة حرصا على صحتهم وضرورة إتباع التباعد الاجتماعى أثناء عملية البيع والشراء.

ومبادرة " إرادة شعب الشرقية" أطلقها الدكتور" ممدوح غراب" محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويتابعها الدكتور" أحمد عبد المعطي" نائب محافظة الشرقية، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين من أفراد المجتمع وممثلين من الأزهر والأوقاف والكنيسة والمجلس القومى للمرأة، لتقديم التوعية للأهالى بقرى ونجوع المحافظة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحى، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزى، مستشفى ههيا المركزى، مستشفى ابو كبير المركزى، مستشفى منيا القمح المركزى، مستشفى ديرب نجم المركزى، مستشفى ابوحماد المركزى، مستشفى كفر صقر المركزى، مستشفى الصالحية المركزى، مستشفى مشتول السوق المركزى، مستشفى القرين المركزى، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزى، مستشفى الزوامل المركزى، مستشفى تل راك المركزى، ومستشفى الصوفية المركزى.