ما لا تعرفه عن نظام"المحارب" الغذائى..صوم 20 ساعة وتناول الطعام خلال 4ساعات

كتبت أمل علام

النظام الغذائي "المحارب"، هو نوع من خطة النظام الغذائي حيث يصوم الشخص لمدة 20 ساعة، ويتناول الطعام لمدة 4 ساعات فقط، حيث يسمى هذا الشكل المتقطع من الصيام نظام الغذائي المحارب لأنه يحاكي نمط حياة المحاربين القدماء



النظام الغذائى للمحارب

وقال موقع" boldsky "، في العصور القديمة، يقوم المحاربون إما بالتدريب أو القتال طوال اليوم وتناول الطعام في المساء، كان هذا هو سر جسمهم القوي والعضلي، مع زيادة أهمية اللياقة البدنية الجيدة والجسم الذي يتم الحفاظ عليه جيدًا هذه الأيام، يتبع الناس خطط النظام الغذائي المختلفة لإبقاء أجسامهم في المسار الصحيح، وهذا ما جعل خطة النظام الغذائي للمحارب مشهورة بفقدان الوزن الفعال.



الرجيم

ولكن هل هو آمن وصحي؟ ألق نظرة على النظام الغذائي للمحارب..

فكرة وراء حمية المحارب قد تتساءل فيها لماذا نصوم لساعات طويلة فيها عندما يكون الصيام ممكنًا بعدة طرق أخرى مماثلة، السبب هو عندما يبدأ الشخص في اتباع نظام غذائي المحارب، تزداد قوة إرادته في عملية التحكم في رغبته في تناول الطعام، هذا يساعد على تحسين تركيزهم، كما يساعد الصيام لساعات طويلة على التخلص من السموم في أجسامهم، وتحفيز الإصلاح على المستويات الخلوية.

كيف يعمل ؟..

أصبح النظام الغذائي للمحارب، في السنوات الأخيرة، شائعًا في العديد من برامج إنقاص الوزن أو تحسين الأداء، هذا النظام الغذائي لا يدعمه العلم، ولكن بتجارب الناس، يعتمد النظام الغذائي للمحارب على نظام غذائي يسمح بالصيام لمدة 20 ساعة، وتناول الطعام خلال 4ساعات فقطـ، من أصل 24 ساعة، فإن الغرض من نافذة الصيام لمدة 20 ساعة، لكى تتمكن من تناول كميات أقل مثل السوائل الخالية من السعرات الحرارية، أو منتجات الألبان، أو الفواكه، والخضروات النيئة، في فترة الــ 4 ساعات المتبقية، يُسمح للشخص باستهلاك أي شيء ومقدار ما يريده، ومن الأفضل تناول الأطعمة الصحية، أو الأطعمة محلية الصنع في فترة تناول الطعام، وتجنب الأطعمة السريعة مثل البيتزا، أو البرجر، لأنها قد تزعج معدتك أو تسبب الانتفاخ.

وقال الموقع، إن النظام الغذائي للمحارب هو أحد أشكال الصيام المتقطع، وأفضل طريقة لعمل حمية المحارب هي الصيام من 7 أو 8 مساءً حتى 3 أو 4 بعد الظهر، خلال المساء، يمكنك تناول أطباقك الصحية المفضلة.

إيجابيات النظام الغذائي للمحارب..



النظام الغذائى الصحى

1. خفض الوزن..

قد يساعد ساعات طويلة من الصيام في النظام الغذائي للمحارب على تقليل الدهون الزائدة في الجسم، ويسبب فقدان الوزن، كما أنه يساعد على زيادة كتلة العضلات بدلاً من كتلة الدهون.



تناول الاكل الصحى

2. يتحكم في مستويات الجلوكوز..

يعد الصيام لساعات طويلة مع الحد الأدنى من الأكل، فعالا للغاية في السيطرة على الحالات المزمنة مثل مرض السكري، على الرغم من أن سلامة وفوائد النظام الغذائي المحارب لمرضى السكر تقتصر على عدد أقل من الدراسات، فقد أظهرت فقدان الوزن وانخفاض متطلبات الأنسولين في العديد من النتائج.



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3. يحسن صحة القلب والأوعية الدموية..

أظهرت خطة النظام الغذائي هذه انخفاضاً واعداً في مخاطر القلب والأوعية الدموية، في عدد قليل من الدراسات، تحتاج فوائد النظام الغذائي للمحارب في الحد من المخاطر المتعلقة بالقلب إلى مزيد من الدراسات، ومع ذلك، تقول بعض الدراسات أن خطة النظام الغذائي للمحارب تظهر نتائج فعالة في وقت لاحق في السنوات.



الصيام المتقطع

4. يمنع الأمراض الالتهابية..

تقول بعض الدراسات أن الصوم ينتج عنه تأثير مضاد للالتهابات على جهاز المناعة العصبية المسؤول عن حماية الخلايا العصبية من مسببات الأمراض، يساعد النظام الغذائي للمحارب على تقليل الاستجابة الالتهابية، وقد يمنع الأمراض ذات الصلة.



الرجيم الصحى

5. يحسن وظائف المخ..

النظام الغذائي للمحارب يحسن قوة الإرادة والوظائف المعرفية، هذا يساعد على تقليل تلف أعصاب الدماغ، ويعزز الذاكرة، والتركيز، ويساعد في إصلاح الحمض النووي ويبطئ التدهور المعرفي المرتبط بالعمر

6. إزالة السموم من الجسم..

تقول دراسة أن الصيام لفترة أطول يؤدي إلى إنتاج إنزيم إزالة السموم، يقوم بتعديل الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، وينشط الخلايا الجذعية ويزيد التكوين الحيوي للميتوكوندريا (نمو وتقسيم الميتوكوندريا الموجودة) في الخلايا العصبية وأجزاء الجسم الأخرى.

سلبيات النظام الغذائي للمحارب..

لا ينطبق على مجموعات معينة من الناس، النظام الغذائي للمحارب غير مخصص لكل شخص مثل الأشخاص الذين يعانون بالفعل من حالات طبية سابقة مثل مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية، أو يعانون من نقص الوزن، أو كبار السن، أو الأطفال أو المراهقين (حتى سن 18) ، والذين يعانون من اضطرابات الأكل والنساء الحوامل أو الرضاعة الطبيعية.

كيف تبدأ النظام الغذائي المحارب..

الأشخاص الذين يبدأون بنظام غذائي المحارب يجب أن يتبعوا أول ثلاثة أسابيع من القاعدة، تستمر كل مرحلة لمدة أسبوع، هذا أمر ضروري لجعل جسمك معتادًا على نوع النظام الغذائي دون أي آثار جانبية ضارة:

1. المرحلة الأولى: مرحلة التخلص من السموم..

خلال فترة الصيام لمدة 20 ساعة، استهلك ما يصل إلى 500-600 سعر حراري، وهي تشمل: المشروبات التي تقتصر على الماء والحليب والشاي بدون سكر والقهوة السوداء (بدون سكر أو كريمة) الفواكه الخام (مع سكر أقل) مثل الموز والتفاح والبطيخ الأطعمة الأخرى مثل الزبادي وعصير الخضار والبيض المسلوق خلال نافذة تناول الغذاء لمدة أربع ساعات، وتناول الأطعمة مثل السلطة والفاصوليا والحبوب الكاملة والبروتينات النباتية (العدس والحمص).

2. المرحلة الثانية: خفض نسبة الدهون العالية..

خلال فترة تناول الطعام، استهلك الخضار على البخار، أو البروتينات مثل الدجاج والأسماك واللحوم الخالية من الدهن والديك الرومي أو الجمبري حفنة من المكسرات أو الفواكه المجففة مثل اللوز أو الجوز.

3. المرحلة الثالثة: نظام غذائي غنى بالبروتين والكربوهيدرات..

لمدة يوم أو يومين، يجب أن تستهلك الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات وقليلة البروتين، بعد ذلك، لمدة يوم أو يومين آخرين، استهلك الأطعمة الغنية بالبروتين وقليلة الكربوهيدرات، كرر العملية بالتناوب لمدة أسبوع، خلال فترة تناول الطعام في الأيام المرتفعة بالكربوهيدرات، تناول كربوهيدرات واحدة على الأقل مثل الأرز، أو البطاطس، أو الشوفان، أو المكرونة، مع الأطعمة الأخرى.

خلال فترة تناول الطعام لأيام عالية البروتين، تناول بروتين حيواني واحد على الأقل متبوعًا بأطعمة أخرى، كرر المرحلة الأولى بعد الانتهاء من الأسبوع الثالث.