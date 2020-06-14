فنى تمريض ببنها التعليمى: مش هروح بيتى حتى شفاء كل المرضى

القليوبية نيفين طه

قدمت مستشفي بنها التعليمي الشكر والتقدير لفني تمريض بها لتواصله العمل لمدة 13 يوما علي مدار 24ساعة من أجل المرضي

وذكرت المستشفي في بيان لها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك:نموذج مشرف.. الاستاذ عماد.. أو المعلم رشدان فني تمريض، بقاله 13يوم متواصل شغال 24ساعه بإختياره مش مجبر، شغال كل حاجه، مشرف استقبال الفرز ماشي.. يسلم واقيات ماشي، يحل مشاكل ماشي ،وقرر عدم الذهاب بمنزلة حتي شفاء كل المرضي بالمستشفي.

وفي سياق متصل نجح فريق طبي علي أعلي مستوي بمستشفي بنها التعليمي والمخصصة لاستقبال حالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة القليوبية،في إجراء عملية فتق أريبي مختنق

وصرحت الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفي بنها التعليمي في تصريح خاص لليوم السابع،ان تلك العملية الجراحية أجريت لمريض مصاب بفيروس كورونا ومحجوزة بالمستشفي يدعي احمد رمضان حسانين ،وانة اجري تلك العملية كل من الأطباء محمد علي الهربيطي زميل الجراحه العامه،مساعد الجراح الدكتور نادي احمد محمود أستشاري الجراحه العامة ونائب رئيس قسم الجراحة،والدكتور محمد سعيد اخصائي التخدير،ومن تمريض العمليات جيهان فوزي محمد ،وشيرين عبدالنبي مبروك،وصابر سليمان ،وكريمة عبدالمقصود.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، والمخصصة لاستقبال حالات العزل المصابة بفيروس كورونا المستجد، على واقعة تعدى بعض المترددين على المستشفى على الطاقم الطبى لرغبتهم فى الزيارات والانتشار داخل المستشفى، لافتة إلى أن الفريق الطبى يعانى كثيرا بجانب محاربة الوباء فى محاربة قلة الوعى من قبل بعض المواطنين .

وأشارت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوضع اليوم تحسن بعض الشىء، فالمترددون على المستشفى التزموا بنسبة 50% بعدم دخول المستشفى إلا للمريض فقط، فى ظل تواجد أمنى من إدارة الأمن بالمستشفى، منوها أن بالمستشفى 61 حالة اشتباه بكورونا منهم 10 حالات محجوزة بالعناية المركزة .

وأوضحت مدير مستشفى بنها التعليمي، أنها لا تستقبل أى حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط، وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات الغير مخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد .

مناشدة المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى حرصا على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى.