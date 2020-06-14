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فض 4 أسوق بتلا فى المنوفية منعا للتزاحم بسبب فيروس كورونا المستجد

الأحد، 14 يونيو 2020 06:15 م
فض 4 أسوق بتلا فى المنوفية منعا للتزاحم بسبب فيروس كورونا المستجد فض الأسواق فى المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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شن مجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حملة مكبرة لغلق الأسواق، وأسفرت الحملة عن غلق الأسواق بجميع أنواعها بقرى المركز والمدينة منعا للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين وذلك بحضور المحاسب إسلام مبارك نائب مجلس المدينة، ومنها أسواق صفط جدام، طبلوها، بابل، زاوية بمم تلا منعا للتجمعات وتنفيذا للتعليمات وحرصا على سلامة المواطنين.

وأكد المحاسب خالد العرفى رئيس المدينة بالاستمرار في المتابعة على جميع الأسواق تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد وافق على غلق مركز للجراحة وجراحة المناظير بشبين الكوم  وذلك لوجود عدة مخالفات فى أقسام  (الطوارىء – الرعاية المركزة – جناح العمليات – وحدة المناظير – عيادة كشف الجراحة – غرفة النفايات الطبية الخطرة – التعقيم – المغسلة )، وذلك لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم 311 لسنة 2011 والكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2003.

 كما وافق المحافظ علي غلق مستشفى خاصة بمركز الشهداء لمدة أسبوع وذلك لعدم اتباع سياسة مكافحة العدوي وعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وكذا وجود عدة مخالفات آخرى، مشددًا علي عدم تشغيل المنشأة إلابعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق، وكذا غلق عيادة خاصة بمدينة الشهداء لإدارتها بدون ترخيص وعدم وجود عقد حرق النفايات الخطرة وذلك لحين تقديم مستندات الترخيص.

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية (إدارة العلاج الحر ) حيث تلاحظ عدة مخالفات بتلك المنشآت الطبية وذلك من خلال المرور المشترك بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

 

 


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