اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عضو بنقابة الأطباء: وفاة 4 أطباء بسبب كورونا.. وارتفاع العدد لـ64 شهيد

الأحد، 14 يونيو 2020 03:34 م
عضو بنقابة الأطباء: وفاة 4 أطباء بسبب كورونا.. وارتفاع العدد لـ64 شهيد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 64 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة كل من: الدكتورة أميرة منير أستاذ الرمد بكلية الطب جامعة عين شمس، الدكتور محمد عبد العليم أستاذ التشريح طب طنطا، والدكتور مدحت عطالله اخصائى الشيخوخة، والدكتورة إيمان إبراهيم الواسطى بنى سويف، وذلك بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر لهم وأن يدخلهم فسيح جناته.

 

كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة طالبت وزارة الصحة عدة مرات بإخطارها بالبيانات الرسمية الخاصة بشهداء الواجب من الأطباء فى جائحة الكورونا، ولم يكن هناك رد من جانب الوزارة، وعليه تم عمل فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، للتواصل والوصول إلى الأطباء المصابين والشهداء بعدة طرق مختلفه، حتى يتم الوصول إلى معلومات موثقة، هى:"الاسم، التخصص، مكان العمل، مكان العزل أو العلاج".

 

وأضاف الزيات، فى بيان له: أما الأعداد التى نصل إليها ونعلن عنها، فهى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، واضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد، وقد تم فعلا اضافة الكورنا لإصابة العمل وتم اضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممين على اضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.

 

وتابع،: هناك قرار نقابى لمساندة الأطباء تم تنفيذه فعلا، حيث تصرف النقابة مستحقات مالية للمصابين 20 ألف جنيه، والشهيد 100 ألف جنيه، وقامت النقابات الفرعية بالتعاون مع المجتمع المدنى فى توفير جزء من المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية لبعض المستشفيات، وأيضا توفير الكمامات بسعر معقول وجودة عالية، والآن اصبح الأطباء المصابين ناقلى العدوى لأسرهم.


نقابة الاطباء

شهداء الاطباء

وفيات الاطباء بكورونا

اصابات الاطباء بكورونا

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقائها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقائها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

محمد صلاح جاهز لديربى ليفربول ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح جاهز لديربى ليفربول ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

مياه المنوفية: قطع المياه عن تلا وضواحيها الاثنين القادم لغسيل الشبكات

مياه المنوفية: قطع المياه عن تلا وضواحيها الاثنين القادم لغسيل الشبكات

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة