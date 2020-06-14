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ضبط 4 متهمين مطلوبين فى قضايا جنائية بالمنيا

الأحد، 14 يونيو 2020 11:03 م
ضبط 4 متهمين مطلوبين فى قضايا جنائية بالمنيا حبس - ارشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 4 هاربين من أحكام جنائية، في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة خلال أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2014.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بمركز شرطة العدوة، تفيد تواجد 4 متهمين هاربين من أحكام قضائية في القضية رقم 300  لسنة 2014 جنايات العدوة والمعروفة باقتحام مركز الشرطة.

شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث المركز، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وهم: "ع ع م" 41  عاما محكوم عليه بخمس سنوات، "م ح م" 40 عاما، محكوم عليه بخمس سنوات، "م ج ر" 46 عاما، محكوم عليه بسبع سنوات، "ح ر م" محكوم عليه بالسجن15 سنة.‎


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