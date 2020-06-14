ضبط 34 شيكارة دقيق و3 آلاف لتر مياه مجهولة المصدر ومحاضر ذبح خارج السلخانة بالغربية

الغربية محمد طارق

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية ، اليوم،حملة مكبرة ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، بالمتابعة اليومية للاسواق والمخابز والمحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة .

أوضح المهندس محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملة اسفرت عن ضبط 3 آلاف لتر مياه داخل محطه تنقية تضع انبولات مجهولة المصدر على المياه وتعبئتها وبيعها مياه معدنية، موضحاً انه تم تشميع جميع المعدات بالمجطة الكائنة بالكورنيش بحى ثان طنطا وتحرير محضر 13800 جنح ثان طنطا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 50 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة داخل ماركت مشهور بشارع النادى حي اول طنطا وتحرر محضر رقم 12567، وضبط (34) شيكارة دقيق بلدى من مخبز بلدى بطنطا قبل طرحها في السوق السوداء بقصد التربح ، إلي جانب تحرير عدد 10 محاضر عدم إعلان اسعار.

تشكلت الحملة في ضوء تحريات الرقابة الإدارية، والمهندس محمد ابو هاشم وكيل الوزارة، وعادل فتحى مدير الإدارة، برئاسة وكيل وزاره التموين، وياسر مراد مدير الرقابة بطنطا ، ومحمد الشيخ ، والدكتور السيد التلاوى رئيس المجازر ، وخالد هجرس.