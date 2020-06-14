ضبط صاحب مخبز بالمطرية استولى على 1.9 مليون جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1345) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الساحل (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 2100 طن سلع غذائية "عجينة كفتة- رنجة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفى حالة سيولة تامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الجهود في ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أشمون (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول ( 10 طن سلع غذائية ("أرز أبيض – دقيق فاخر") بقصد رفع أسعارها، وضبط صاحب ثلاجة لحفظ منتجات الألبان بدائرة قسم شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته ( 6 طن سلع غذائية "جبنة رومى") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العامرية (محافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول (1220 قطعة مستلزمات طبية "كمامة") بقصد رفع أسعارها وضبط مالك مصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية) لتصنيعه (55400 قطعة مستلزمات طبية "كمامة") معبأة داخل عبوات "منتج نهائى- تحت التجهيز" مستخدماً خامات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الجهود في ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لإستيلاءه على مبلغ (1943102) جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراف نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية.

• تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها .. أسفرت عن ضبط عدد (315) قضية بإجمالى مضبوات (98719) عبوة سجائر ، (2,500) طن معسل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.