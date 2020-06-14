اليوم السابع
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صور ..رفع كفاءة المرافق بأحياء العامرية و المنتزة فى الإسكندرية

الأحد، 14 يونيو 2020 12:25 م
صور ..رفع كفاءة المرافق بأحياء العامرية و المنتزة فى الإسكندرية رفع كفاءة المرافق بأحياء الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية ،أعمال رفع كفاءة الطرق و شبكات الصرف الصحى ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع كفاءة البنية التحتية بالأحياء.

 

وفي إطار الإهتمام برفع كفاءة الطرق والرصف لتحقيق السيولة المرورية ورفع المعاناه عن المواطنين ، قام حى العامرية أول ، بمتابعة تنفيذ المشروعات ،بناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية

 

وأشار حى العامرية أول فى بيان له اليوم أن إدارة الطرق والمرافق بالحي قد قامت بمتابعة الأعمال ،ضبط  وتسوية شارع قرية طيبه2 قبل بدء أعمال الرصف ضمن تطوير القري الأكثر احتياجا كمرحلة أولى ، كما تم متابعة أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط مياه الشرب بطول حوالي 2.5 كيلومتر لتحسين مستوى الخدمة بقري سند 2 وسند3 والقريه البيضا مهندسين .

من جهه أخرى عقد اللواء ضياء الدين عبدالحميد ، رئيس حي ثان المنتزه ، بمقر ديوان عام الحي اجتماعاً طارئاً لمسؤولي الصرف الصحي بالمنتزه ثان ، لمناقشة أهم مشكلات الصرف الصحي بنطاق الحي ، والمشروعات القائمة ومواعيد الإنتهاء منها ، للوقوف على آخر المستجدات

 

وشدد" ضياء الدين" على ضرورة الإلتزام بالإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بشركة الصرف الصحي بنطاق الحي في المواعيد المحددة لها تيسيراً على المواطنين وللإهتمام برفع كفاءة مرفق الصرف الصحي بالمنتزه ثان.

حضر الاجتماع القائم بتسيير أعمال سكرتير عام الحي مدير الإدارة القانونية ، ومسؤولي الصرف الصحي ، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن الخطوات الهادفة نحو التوصل لحلول مناسبة للارتقاء بمختلف المرافق بنطاق الحي.

 

 

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدد على رؤساء الأحياء الجدد، أن كل رئيس حي مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير  في ذلك، مشددا على ضرورة أن يشعر المواطن البسيط بتواجد المسئولين بينهم.

 

 

 

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء الجدد بإعادة ترتيب البيت من الداخل بما يفيد تحقيق نتائج  وإنجازات على أرض الواقع، مشددًا عليهم بالتعامل بكل قوة وحزم تجاه جميع من يتقاعس عن أداء مهامه المكلف بها في الحي.

 

 

 

 

رفع كفاءة المرافق بالاسكندرية (1)
رفع كفاءة المرافق بالاسكندرية (1)

 

رفع كفاءة المرافق بالاسكندرية (2)
رفع كفاءة المرافق بالاسكندرية (2)

 

رفع كفاءة المرافق بالاسكندرية (3)
رفع كفاءة المرافق بالاسكندرية (3)

 

رفع كفاءة المرافق بالاسكندرية (4)
رفع كفاءة المرافق بالاسكندرية (4)

 


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