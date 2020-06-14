اليوم السابع
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صور.. حى ثان طنطا يواصل أعمال النظافة بمنطقة مساكن السلام

الأحد، 14 يونيو 2020 02:47 م
صور.. حى ثان طنطا يواصل أعمال النظافة بمنطقة مساكن السلام استمرار اعمال النظافة بمساكن السلام بطنطا
الغربية – مصطفى عادل

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واصل حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحي اعمال حملة النظافة الشاملة ورفع كافة الإشغالات بمنطقة  مساكن السلام نطاق الحي بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بمشاركة معدات جهاز النظافة بالحى.

وشملت الحمله رفع الاشغالات وتراكمات القمامة،  ومخلفات المباني،  وإزالة العشش والاكشاك المخالفة كما شملت الحمله صيانه اعمدة الاناره  وإعادة الوجه الحضاري للمنطقة

كما تم رش وتعقيم وتطهير المنطقة  التي استهدفتها الحملة وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وكان الدكتور أحمد عطا ، نائب محافظ الغربية، قد أعلن في بيان له امس  ، أنه جاري تطوير مساكن السلام بتكلفة قدرها 840 ألف جنيه ، تشمل إعادة تنظيم الشوارع بالمنطقة ورصف عدد 2 شارع مؤدي الي المساكن الجديدة المخصصة لسكان منطقة الكاندلية وعمل أرصفة خرسانية ، فضلاً عن الارتقاء بمنظومة جمع القمامة وأعمال الإنارة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية والتي شملت تفقد أعمال تطوير العشوائيات بكل من منطقة مساكن السلام بحي ثان طنطا ، وأعمال تطوير شارع مصطفى كامل كفره السجن بحى أول طنطا.

وأضاف عطا ، أنه جاري رفع البنية التحتية بالعشوائيات الكائنة بشارع مصطفى كامل كفره السجن بحى أول طنطا، والمسندة لجهاز تنمية الساحل الشمالي بتمويل من وزارة الإسكان، فضلاً عن دراسة عمل موقف وسوق نموذجى لقرية شوبر فى ضوء خطة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

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