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صور.. جولة السكرتير العام المساعد بالفيوم لمتابعة سير العمل بمستشفى إطسا المركزى

الأحد، 14 يونيو 2020 11:18 م
صور.. جولة السكرتير العام المساعد بالفيوم لمتابعة سير العمل بمستشفى إطسا المركزى جولة السكرتير العام المساعد بالفيوم لمتابعة سير العمل بمستشفى إطسا المركزى
الفيوم رباب الجالى

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أجرى المهندس أيمن عزت سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، يرافقه العقيد فادى يوسف لوقا رئيس مركز ومدينة إطسا، جولة تفقدية لمستشفى اطسا المركزى، وذلك للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال المرضى، والاطمئنان على مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية، ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذلك إجراءات استقبال الحالات، ومتابعة انتظام الأطقم الطبية، وشدد سكرتير عام المحافظة المساعد، خلال الجولة على ضرورة انضباط العمل والالتزام بالنوبتجيات المقررة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بالتأكد من مستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية بمستشفيات فحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا، والوقوف على مدى جاهزية المستشفيات لاستقبال مرضى فيروس (كوفيد-19)، ومتابعة موقف المستلزمات الطبية والأدوية، وأدوات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن الجولة تأتى استكمالًا لجولات الدكتور احمد الانصارى المستمرة لمتابعة المستشفيات، ومتابعة كافة الخدمات الطبية المقدمة لمصابى فيروس كورونا، بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج.

وشدد رئيس مركز ومدينة اطسا، على لجان المتابعة برئاسة مركز ومدينة اطسا بضرورة المرور الدورى على المستشفى، ومتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمرضى، لافتاً الى ضرورة تحمل المسئولية فى تلك الفترة الحرجة، والتأكد من إلتزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، فضلاً عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفي.

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