صور.. توقيع 9 مخالفات لسائقين وركاب لعدم الالتزام بارتداء الكمامة فى مطروح

مطروح - حسن مشالي

قال المهندس محمد القط مدير إدارة مواقف مطروح، إن إدارة مواقف مطروح قامت بحملة تفتيش ومتابعة حركة السيارات مساء اليوم الأحد، حيث توقيع 9 مخالفات لسائقين وركاب لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، وإحالة 5 مخالفات أخرى لمباحث المرور لمزاولة 5 سيارات أجرة تحميل ركاب مع استكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الدورية والمفاجئة لمواقف السيارات لضبط أى مخالفات مع التأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات حفاظا على سلامة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا.