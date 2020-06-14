صور.. تعليم كفر الشيخ يتسلم الدفعة الأولى من بوابات تعقيم لجان الثانوية العامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تسلمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بقيادة وحضور الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أول دفعة من بوابات التعقيم الإلكترونية ، والتى سيتم استخدامها لتعقيم طلاب الثانوية العامة، خلال ماراثون الامتحانات ضمن الإجراءات الوقائية التى تنفيذها لحماية الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامه الويشى ، المدير العام للتعليم العام ، وغادة النحاس ، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء ، وعد من قيادات المديرية والإدارات التعليمية ، ومدراء المدارس.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، وصول البوابات للمدارس ، وتسليمها ،وتركيبها ، ووصول المطهرات للجان ، بإدارتى شرق كفر الشيخ ، وغرب كفر الشيخ التعليميتين .

وتفقدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أعمال تركيب البوابات بلجان مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ، وعلى عبد الشكور للغات ، وعلى عبد الشكور للتعليم الأساسى ، والمدرسة الثانوية التجارية ، ومدرسة النور للمكفوفين.

لملاحظين ،واستمرار أعمال التطهير والتعقيم ، وحجرات العزل باللجان ، إضافة لتوفير المطهرات بدورات المياه، ومتابعة حجرات الزائرة الصحية ، للتأكد من الانتهاء من تجهيزها بكافة الأجهزة المتاحة.

قال الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنه يتابع أعمال الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، مشدداً على توفير كافة الإمكانيات ، حرصاً على صحة الطلاب والمشاركين فى الامتحانات ،مؤكداً على التعاون بين مديرية "التربية والتعليم، و الأمن، والصحة"، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني، والتأمين الصحي، و مرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 19 ألف و 314طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الثانوية العامة فى 84 لجنة، بالإضافة إلى 30ألف و465 طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الدبلومات الفنية فى 137 لجنة، لافتةً إلى أنه تم تنظيم اللجان ليكون بكل لجنة 14 طالب وطالبة فقط.

و‏أضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة، لإقامة رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 63 استراحة، من بينهم 26 استراحة لرؤساء اللجان، وملاحظي، و مراقبى امتحانات الثانوية العامة، و37 استراحة لرؤساء لجان ومراقبي، وملاحظى امتحانات الدبلومات الفنية.

‏وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التى يحتاجها رؤساء اللجان والمراقبين، لتصبح الاستراحات على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم، مشيرةً إلى أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتم مراعاة قربها من اللجان لتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين فى الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توافر كافة الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة ثانوية عامة ودبلومات فنية، كما شكلت لجان لمتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تخصيص واتس أب للتواصل الفورى بين رؤساء اللجان والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات، ومديرية الصحة، بالإضافة إلى أرقام المرافق الخدمية ذات الصلة.

وصول بوابات التعقيم لمدارس لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ

وصول بوابات التعقيم لمدارس لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تركيب بوابات التعقيم

وصول بوابات التعقيم لمدارس لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ

وصول بوابات التعقيم لمدارس لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ

وصول بوابات التعقيم لمدارس لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ

وصول بوابات التعقيم لمدارس لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تسليم بوابات التعقيم

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تسليم بوابات التعقيم

بوابات التعقيم امام مدارس كفر الشيخ

بوابات التعقيم

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تركيب بوابات التعقيم