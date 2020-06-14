صور.. الالتزام بالكمامة والتباعد ابرز اجراءات مجلس الدولة بأسوان لعودة العمل

حرصت محكمة مجلس الدولة بأسوان، على استقبال المواطنين تدريجيا، وذلك فى مختلف الدوائر، بعد قرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، استئناف العمل بالمحكمة تدريجيا، وقبل بدء انعقاد الجلسات بدأ العاملون فى تطهير قاعات المجلس المختلفة، حرصا على سلامة العاملين والإداريين والزائرين.
وعقم عدد من العاملين بمقر مجلس الدولة بالعباسية، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتى يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة، فيما حرصت الامانة العامة لمجلس الدولة على توفير اجهزة قياس دراجات الحرارة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع المترددين على المحكمة، فيما نظم العاملين بالمجلس عدد الكراسى المتفق على الجلوس عليها المتقاضين مع الالتزام بالتباعد.
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