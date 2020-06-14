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صور.. الالتزام بالكمامة والتباعد ابرز اجراءات مجلس الدولة بأسوان لعودة العمل

الأحد، 14 يونيو 2020 02:24 م
صور.. الالتزام بالكمامة والتباعد ابرز اجراءات مجلس الدولة بأسوان لعودة العمل مجلس الدولة بأسوان
كتب أحمد عبد الهادى

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حرصت محكمة مجلس الدولة بأسوان، على استقبال المواطنين تدريجيا، وذلك فى مختلف الدوائر، بعد قرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، استئناف العمل بالمحكمة تدريجيا، وقبل بدء انعقاد الجلسات بدأ العاملون فى تطهير قاعات المجلس المختلفة، حرصا على سلامة العاملين والإداريين والزائرين.

 

وعقم عدد من العاملين بمقر مجلس الدولة بالعباسية، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتى يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة، فيما حرصت الامانة العامة لمجلس الدولة على توفير اجهزة قياس دراجات الحرارة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع المترددين على المحكمة، فيما نظم العاملين بالمجلس عدد الكراسى المتفق على الجلوس عليها المتقاضين مع الالتزام بالتباعد.

 

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وقررت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة ، أن عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعى ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أى عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس.
 
وشدد الامين العام، على الاستمرار في تنفيذ قرارات رئيس المجلس، على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.
 
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يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.
 
تأتي هذه الخطوة في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.
 
 
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عودة انعقاد الجلسات

مجلس الدولة

وحكام مجلس الدولة

فيروس كورونا

تعقيم المباني

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اسوان

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