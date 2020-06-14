شفاء 9 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

شهدت مستشفى الحجر الصحى بأسوان، اليوم، الأحد، تماثل 9 حالات جديدة للشفاء من مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومغادرتهم الحجر الصحي بمستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة والعزل بالمدينة الشبابية بأسوان، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وتبين أن الحالات التى خرجت هى: "الصاوى.ع.ف، وإبراهيم.ع، واعتدال.ع.ا، وفاطمة.ع، وحسين.م.ع، ومها.ا.ص، وشادية.ش.م، وعزيزة.ا.ى، ونصره.ا.ك".

والجدير بالذكر أن وزيرة الصحة، قد أعلنت بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة، وأفادت وزارة الصحة، فى بيان لها، أنها قامت باستخلاص بلازما لعدد من المرضى متعافيين، حيث تم إجراء التحاليل الخاصة بأمان البلازما بعد استخلاصها، بالإضافة إلى إجراء قياس لمستوى الأجسام المضادة بالبلازما.