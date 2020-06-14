سيبها علينا.. محافظ الدقهلية يستجيب لشكوى أهالى منطقة ببلقاس

الدقهلية شريف الديب

فى استجابة لمحافظة الدقهلية عن شكوى القارئ "فايق القط" والتى تم نشرها عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص معاناة أهالى منطقة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية من عدم إدخال توصيل مواسير الصرف الصحى بالشارع، و قيامهم بسداد قيمة توصيل الخدمة ولكن لم تصل إلى الآن.

أكدت محافظة الدقهلية أنه بالعرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، كلف على الفور المهندس خالد نصر رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، لفحص الموضوع، حيث أفاد بالاتي أن المواطن صاحب الشكوى من قرية تابعة لمركز بلقاس هي قرية المعصرة

وقام المواطن فعلا بسداد تكاليف توصيل عداد كودي لمياه الشرب ، واستلمه بالفعل، وليس لتوصيل خدمة الصرف الصحى، كما ذكر بالموضوع. وأضاف بأن المنطقة التى يقيم بها المواطن غير مخدومة بشبكه للصرف الصحي تتبع الشركة، ولكنها تتبع نظام الطرنشات الأرضية الخاصة لمنازل المواطنين

وسوف يتم إدراج المنطقة المذكورة في الخطط المستقبلية لمشروعات الصرف الصحى، وسيتم تنفيذها حال توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ عملا على راحة المواطنين .

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع"