سيبها علينا.. أهالى دمياط يشكون من غياب الرقابة على الأسواق ومحلات التموين

دمياط معتز الشربينى

أعرب أهالى محافظة دمياط عن استيائهم من استغلال التجار وأصحاب محلات البقالة والبقالين التموينيين من ارتفاع أسعار السلع وغياب الرقابة التموينية على الأسواق فى أغلب المدن والقرى، وطالبوا بتكثيف الرقابة لمنع الجشع والاستغلال.. ويرصد "اليوم السابع" شكوى الأهالى الذين يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

يقول محمد أمين، من أبناء مدينة دمياط، إن الجمعية الاستهلاكية فى الشرباصى أمام مطبعة نصار تبيع المقرارات التموينية بأزيد من أسعارها المتداولة، علما بأن هذه المقرارات التموينية مسعرة جبريا، بالإضافة لعدم إعلان تسعيرة واضحة للسلع خاصة السلع التموينية.

وأضافت بسمة محمد من أبناء مدينة دمياط أن أغلب البدالين التموينيين يبيعون السلع بأزيد من الأسعار المقررة بزيادة جنيه على كل سلعة، بخلاف المبلغ المفروض على كل بطاقة تموينية.

وأكد زين يوسف من أهالى تفتيش السرو أن أنبوبة الغاز فى تفتيش السرو المعبأة هى نفس وزن الفارغه تماماً وفى ظل غياب الرقابة من التموين بإدارة الروضة.

وأضافت عصمت كامل من قرية السنانية أن المخابز تحتاج إلى رقابة ومتابعة لمتابعة الوزن وجودة إنتاج الرغيف سواء المدعم أو السياحى.

وأكد يوسف رشاد، مقيم بقرية السنانية، أن اغلب العمال فى المطاعم والمخابز يعملون بدون شهادة صحية ولا يرتدون حتى الكمامة التى حددها مجلس الوزراء فى ظل انتشار فيرس كورونا، والجهود التى تبذلها أجهزة الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، وطالب بتكثيف حملات الصحة والتموين لمتابعة الشهادات الصحية للعمال حفاظا على صحة المواطنين.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد كلفت مديرية تموين دمياط بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة ومكافحة جميع الممارسات الاحتكارية التى يرتكبها بعض التجار خلال الفترة الحالية، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين ومتابعة مواعيد إنتاج الخبز المدعم والتأكد من جودته.