اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 01:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سيبها علينا.. أهالى دمياط يشكون من غياب الرقابة على الأسواق ومحلات التموين

الأحد، 14 يونيو 2020 01:00 ص
سيبها علينا.. أهالى دمياط يشكون من غياب الرقابة على الأسواق ومحلات التموين زحام على المخابز - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب أهالى محافظة دمياط عن استيائهم من استغلال التجار وأصحاب محلات البقالة والبقالين التموينيين من ارتفاع أسعار السلع وغياب الرقابة التموينية على الأسواق فى أغلب المدن والقرى، وطالبوا بتكثيف الرقابة لمنع الجشع والاستغلال.. ويرصد "اليوم السابع" شكوى الأهالى الذين يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

يقول محمد أمين، من أبناء مدينة دمياط، إن الجمعية الاستهلاكية فى الشرباصى أمام مطبعة نصار تبيع المقرارات التموينية بأزيد من أسعارها المتداولة، علما بأن هذه المقرارات التموينية مسعرة جبريا، بالإضافة لعدم إعلان تسعيرة واضحة للسلع خاصة السلع التموينية.

وأضافت بسمة محمد من أبناء مدينة دمياط أن أغلب البدالين التموينيين يبيعون السلع بأزيد من الأسعار المقررة بزيادة جنيه على كل سلعة، بخلاف المبلغ المفروض على كل بطاقة تموينية.

وأكد زين يوسف من أهالى تفتيش السرو أن أنبوبة الغاز فى تفتيش السرو المعبأة هى نفس وزن الفارغه تماماً وفى ظل غياب الرقابة من التموين بإدارة الروضة.

وأضافت عصمت كامل من قرية السنانية أن المخابز تحتاج إلى رقابة ومتابعة لمتابعة الوزن وجودة إنتاج الرغيف سواء المدعم أو السياحى.

وأكد يوسف رشاد، مقيم بقرية السنانية، أن اغلب العمال فى المطاعم والمخابز يعملون بدون شهادة صحية ولا يرتدون حتى الكمامة التى حددها مجلس الوزراء فى ظل انتشار فيرس كورونا، والجهود التى تبذلها أجهزة الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، وطالب بتكثيف حملات الصحة والتموين لمتابعة الشهادات الصحية للعمال حفاظا على صحة المواطنين.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد كلفت مديرية تموين دمياط بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة ومكافحة جميع الممارسات الاحتكارية التى يرتكبها بعض التجار خلال الفترة الحالية، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين ومتابعة مواعيد إنتاج الخبز المدعم والتأكد من جودته.


دمياط

اخبار دمياط

تموين دمياط

اخبار التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم O أقل عرضة للإصابات وAB الأكثر عرضة

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم O أقل عرضة للإصابات وAB الأكثر عرضة

طوارئ بالتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية.. الوزارة: تجهيز اللجان وتعقيمها

طوارئ بالتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية.. الوزارة: تجهيز اللجان وتعقيمها

وزيرة التضامن: لا نقبل إهانة كرامة أى مصرى أو الإساءة إليه

وزيرة التضامن: لا نقبل إهانة كرامة أى مصرى أو الإساءة إليه

مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة