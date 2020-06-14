واستعرض كبار المسئولين الأمنيين في سول بقيادة مستشار الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي جونج وي-يونج - خلال الاجتماع - الوضع الأمني الحالي في شبه الجزيرة الكورية والانتقادات العنيفة من قبل (بيونج يانج) - وفقًا لتصريحات أدلى بها المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانج مين-سوك ونقلتها وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.

يذكر أن (بيونج يانج ) قد زادت من حدة التوترات في العلاقات بين الكوريتين، احتجاجًا على المنشورات المناهضة للنظام الحاكم في كوريا الشمالية والتي بعث بها "منشقون " كوريون شماليون ونشطاء آخرون عبر الحدود من داخل الأراضي الجنوبية.

وأصدرت كيم يو-جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، والنائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، عددًا من البيانات شديدة اللهجة، حيث بلغت التهديدات ذروتها أمس /السبت/ حيث هددت بقطع العلاقات مع (سول ) ، وألمحت إلى إمكانية القيام بعمل عسكري، قائلة إن "الخطوة التالية" - لم تحددها - ستكون قريبة.

وبعد ساعات من تصريح كيم يو-جونج، قالت وزارة الوحدة في (سول ) - المسئولة عن العلاقات بين الكوريتين - إن الحكومة الكورية الجنوبية تأخذ الأوضاع الحالية على محمل الجد، وأنه يتعين على الجانبين الالتزام بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية - في وقت سابق اليوم - أنها تحتفظ بالرد على جميع التحركات المحتملة لكوريا الشمالية، داعية ( بيونج يانج ) إلى الامتثال للاتفاق العسكري المبرم بين الجانبين.