سوق النيل والمعديات.. مشروعات جديدة برأس البر تنتظر عودة الحياة لطبيعتها.. صور

دمياط - معتز الشربينى

تحظى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط باهتمام كبير من الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء عماد حمدى رئيس مدينة رأس البر، على مدار العام وليس فى فترة الصيف فقط، حيث تم وضع مشروع للتطوير والتنسيق الحضارى للمدينة لإعادة تأهيلها كمدينة سياحية قادرة على منافسة المدن السياحية الأخرى، وجاذبة للزوار على مدار العام.

وتشهد مدينة رأس البر عددا من المشروعات الجديدة التى تنتظر إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد الخروج من أزمة كورونا المستجد، ليبدأ افتتاحها والاستفادة منها.

ويأتى فى مقدمة هذه المشروعات مشروع إقامة السوق الحضارى بشارع النيل الذى يتضمن 5 باكيات بإجمالى 192 وحدة، تشتمل أيضاً على دورات مياه وكافتيريا، بالإضافة إلى الجزء الإدارى، والذى تم الانتهاء من تركيب بلاطات الإنترلوك وتوصيل الكهرباء والإنارة للمحلات والممرات فيه، وكذلك ترميم السور المجاور للسوق ورفع كفاءته ورصف الطريق المقابل له، وتغطية بالوعات صرف مياه الأمطار وترقيم المحال التجارية.

ويعد هذا السوق نقلة حضارية كبيرة لشارع النيل وللمدينة بأكملها، ويهدف إلى القضاء على التعديات والباعة الجائلين.

كما تشهد المدينة أيضا أعمال تطوير المعديات بشارع النيل والتى تربط بين شطرى النيل فى عزبة البرج ورأس البر، حيث يتم تطوير هذه المعديات بشكل موحد، والتى تأتى استكمالا لمشروعات التنسيق الحضارى برأس البر.

وتشمل أيضا أعمال التطوير تنفيذ أعمال تطوير سوق 51، والذى تم توقيع البروتوكول بشأنه مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، حيث يقع على مساحة 775 متر مسطح بإجمالى 26 وحدة، وتبلغ تكلفة تطويره 4 ملايين جنيه.

كما تشهد المدينة إعادة تأهيل ورفع كفاءة منطقة الامتداد العمرانى لتناسب سكانها، حيث تم رفع مخلفات القمامة ونواتج أعمال البناء ورفع عشش العرب بالمنطقة.

إزالة المخلفات

سوق النيل الحضارى

جانب من سوق النيل

محلات الاسواق الجديدة