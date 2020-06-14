اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 10:34 م
خالد صلاح
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رش وتطهير مبنى الوحدة المحلية بإدفو وتطوير منظومة النظافة بالمدينة

الأحد، 14 يونيو 2020 09:30 م
رش وتطهير مبنى الوحدة المحلية بإدفو وتطوير منظومة النظافة بالمدينة تطهير مبنى الوحدة المحلية بأدفو
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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قامت إدارة المرسى السياحية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان بأعمال الرش والتعقيم لمبنى الوحدة المحلية ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي إطار تطوير منظومة النظافة بمدينة إدفو، قامت منظومة النظافة بالوحدة المحلية بحملة نظافة بقطاعات وسط وجنوب وشمال المدينة، وذلك لتغطية المدينة بأكملها، ورفع جميع المخلفات بالمناطق أولاً بأول، ورصد تجمعات القمامة بالشوارع الفرعية والرئيسية، فى ضوء المتابعة اليومية لأعمال النظافة.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية، من خلال الإدارات المختصة، بمتابعة رفع المخلفات الشجرية بعدد من الشوارع الداخلية لعدة مناطق بالمدينة، وجارٍ متابعة كل الأحياء والشوارع، وتم توزيع  6 عربات لجمع المخلفات بالشوارع خاصة للعمال فى إطار تطوير المنظومة بأحدث أدوات النظافة

من ناحية أخري كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار أعمال الرش والتطهير بجميع الإدارات والمكاتب بالديوان العام وذلك ضمن خطة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى وضعتها المحافظة وتنفذها إدارة الطب الوقائي لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتشمل التعقيم المتواصل لكافة المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إلزام العاملين والمترددين على هذه الجهات بارتداء الكمامات الواقية حيث سيتم توقيع الغرامات المالية على كل من يخالف‪ هذا التعليمات، مشيراً إلى أن ذلك يتوازى مع ضرورة الالتزام بتطبيق ارتداء الكمامات بجميع الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحلات والسوبر ماركت، وأيضًا  أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية والسرفيس سواء العامة أو الخاصة حيث تقوم الكمائن الثابتة والمتحركة الشرطية ومن إدارة المرور بتحرير المخالفات وخاصة لسائقي سيارات السرفيس في حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة.

وأوضح أشرف عطية بأن خطة الإجراءات الاحترازية والوقائية تشمل أيضًا التنسيق المتواصل مع القطاع العسكرى وكل الجهات المعنية للقيام بأعمال التطهير والتعقيم المتواصل لكل المناطق والبؤر التى يتم اكتشاف إصابات فيها بفيروس كورونا المستجد وذلك للحد من انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة وسلامة الأهالى والمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.


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