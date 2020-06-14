اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 06:59 م
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رئيس تيار الحكمة العراقى يؤكـد ضرورة حسم الملفات العالقة مع الكويت

الأحد، 14 يونيو 2020 06:23 م
رئيس تيار الحكمة العراقى يؤكـد ضرورة حسم الملفات العالقة مع الكويت رئيس تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم
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اكد رئيس تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم، ضرورة حسم الملفات العالقة بين العراق والكويت، آخذين بنظر الاعتبار العلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين على كل المستويات.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن الحكيم أكد، خلال لقائه اليوم الأحد، وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح إلى أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين للعراق.
وأضاف الحكيم "أكدنا أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين للعراق، وتبادلنا وجهات النظر حول إعمار المدن العراقية ومواجهة فيروس كورونا والقضايا الإقليمية والدولية، فيما تطابقت وجهات النظر حول إدامة زخم مواجهة الإرهاب من النواحي الأمنية والفكرية. فضلا عن ذلك فقد بيّنا أن مهام حكومة العراق الجديدة تشكل تحديا وفرصة في الوقت ذاته".


العراق

تيار الحكمة العراقى

العراق والكويت

الكويت

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