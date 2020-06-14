سول (أ ش أ)

ألقت سلطات خفر السواحل الكورية الجنوبية اليوم الأحد القبض على 6 مواطنين صينيين آخرين دخلوا البلاد باستخدام قوارب النجاة الصغيرة لعبور المياه بين البلدين بطريقة غير قانونية، وبذلك يصل إجمالي الصينيين الذين تم اعتقالهم بسبب دخولهم إلى شاطئ الساحل الغربي بطريقة غير قانونية إلى 12 شخصا من أصل 18.