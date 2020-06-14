وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية أن خفر السواحل الكوري أصدر مذكرة توقيف بحق الصينيين الستة بتهمة انتهاك قانون مراقبة الهجرة، ومعظمهم أقاموا في كوريا الجنوبية بصورة غير قانونية في الماضي، وفقا لنتائج التحقيق.
وأوضح خفر السواحل أنهم عبروا البحر الغربي للوصول إلى كوريا الجنوبية بشكل غير قانوني، بحثا عن عمل مؤقت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).