اليوم السابع
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حيوانات الغوريلا فى لندن بانتظار الزائرين بعد طول غياب.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 07:23 م
حيوانات الغوريلا فى لندن بانتظار الزائرين بعد طول غياب.. صور
رويترز

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عمت أجواء الفرح حديقة حيوان لندن، وحظيت حيوانات الغوريلا بمعاملة خاصة مع تلقيها المكسرات والبروكلي وتهيأت في منازلها وسط الأشجار استعدادا لاستقبال الزائرين لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر.

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وكانت الحديقة الواقعة في متنزه ريجنت قد أغلقت في مارس  ضمن إجراءات العزل بأنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا. وستعيد فتح أبوابها غدا الاثنين لكن مع بعض القيود مثل تحديد عدد الزائرين وجعل مسارات الحركة في اتجاه واحد ووضع علامات على الأرض للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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وتقول الحديقة إن تاريخها يرجع إلى نحو 200 عام مما يجعلها أقدم حديقة حيوان علمية بالعالم، وهي تغلق عادة مرة واحدة في العام في عطلة رأس السنة.

وأقام العاملون احتفالا صغيرا لحيوانات الغوريلا بمناسبة استئناف العمل.

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وقال دانيل سيموندس قائد فريق الرئيسيات في حديقة الحيوان "بالطبع الحيوانات افتقدت الزائرين، كانت حيوانات الغوريلا تبحث عن الناس وتتوق للتواصل معهم".

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وأضاف "تكيفوا على حقيقة أن الناس توقفوا عن المجيء لكن في المقابل أنا متأكد من أن الحيوانات ستسعد عندما يأتي الكثير من الزائرين أصحاب الوجوه الودودة غدا".

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لندن

حيوانات لندن

كورونا

قيود كورونا

اخبار بريطانيا

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