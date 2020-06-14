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حركة المرور على كوبرى 6 إكتوبر فى الإتجاهين

الأحد، 14 يونيو 2020 06:31 م
حركة المرور على كوبرى 6 إكتوبر فى الإتجاهين سيولة مرورية - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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شهد كوبرى 6 أكتوبر انتظام فى حركة المرور فى الإتجاهين ، سواء للمتجه إلى مدينة نصر، أو للمتجه إلى وسط البلد والمهندسين.

وشهد الكوبرى سيولة مرورية فى اتجاه مدينة نصر، وذلك من مطالعة فى الدقى والمهندسين، وحتى نهايته فى طريق النصر، باستثناء ظهور بعض الكثافات فى منتصف الكوبرى.

وفى الاتجاه المقابل أيضا للمتجه إلى المهندسين ، انتظمت الحركة مع وجود كثافات فى جزء من الكوبرى أعلى منطقة رمسيس. وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأحد خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية .

و ظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.


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