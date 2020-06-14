اليوم السابع
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حجز صاحب مخبز 24 ساعة استولى على أموال الدعم بالمطرية

الأحد، 14 يونيو 2020 09:00 م
حجز صاحب مخبز 24 ساعة استولى على أموال الدعم بالمطرية حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة المطرية، حجز صاحب مخبز بالمطرية 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم.
 
وتمكنت قوات الأمن من القبض على مالك مخبز بلدى فى دائرة قسم شرطة المطرية بتهمة الاستيلاء على مليون و943 ألفا و102 جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه في الدقيق البلدى ببيعه في السوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة في المأمورية حيث تحرر للمتهم محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.\
 
وحدد القانون حالات الغش فى:
 
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
 
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 
 
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

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