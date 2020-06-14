اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 04:19 م
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حبس المتهمين بإدارة مصنع بمدينة العاشر لتصنيع الكمامات بدون ترخيص

الأحد، 14 يونيو 2020 03:30 م
حبس المتهمين بإدارة مصنع بمدينة العاشر لتصنيع الكمامات بدون ترخيص أرشيفية - تصنيع كمامات
الشرقية -فتحية الديب

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قررت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 3 أشخاص لقيامهم بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع مستلزمات طبيبة وبيعها والتربح منها مستغلين أزمة كورونا، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة غلق المصنع.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد الخولي، رئيس المباحث، برئاسة العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، قد تمكنت من  ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بإدارة وتشغيل مصنع بدون ترخيص وبحوزتهم نحو 11 ألف كمامة معدة للبيع،  وتبين من التحقيقات أن المتهمين (3) أشخاص (شريك بشركة مستلزمات طبية، عامل، سائق).. لقيامهم بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" بمخزن كائن بدائرة القسم،كما تم ضبط (13 ماكينة تصنيع- 10950 كمامة "معدة للبيع" - كمية كبيرة من خامات ومستلزمات الإنتاج- مبلغ مالى 25000 جنيه"، وتم التحفظ علي المضبوطات وأحال اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، المتهمين إلي النيابة العامة.

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة جرائم الغش التجارى المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإدارة مصنع لتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" والمبلغ المالى من حصيلة بيع الكمامات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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العاشر من رمضان

مصنع بدون كمامات

مستلزمات طبيبة

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