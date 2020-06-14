حالات الإصابة بكورونا فى العالم تتخطى 7.83 مليون والوفيات 429881

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 7.83 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وأن 429881 توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وشملت حالات الإصابة أكثر من 210 دول ومنطقة في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

وما زالت الولايات المتحدة تتصدر القائمة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19 حيث بلغت الإصابات 2 مليون و 82 ألفا و 162 حالة والوفيات 115216 ، تليها البرازيل بإصابات بلغت 850514 شخصا في حين بلغت الوفيات 42720 شخصا.