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جو بايدن: يجب ضمان وصول العاملين لمعدات الوقاية الفعالة حال استدعائهم

الأحد، 14 يونيو 2020 06:36 م
جو بايدن: يجب ضمان وصول العاملين لمعدات الوقاية الفعالة حال استدعائهم جو بايدن
ريهام عبد الله

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شدد جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، على ضرورة إتاحة معدات الوقاية الشخصية الفعالة لكل عامل يتم استدعاؤه للعمل، وضمان إمكانية وصوله لاختبارات كوفيد 19.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر "علينا أن نتأكد من أن كل عامل تم استدعاؤه فى العمل يمكنه الوصول إلى اختبار كوفيد 19 المنتظم والموثوق ومعدات الوقاية الشخصية الفعالة".

بايدن
بايدن

وفى سياق آخر، طالب جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية، متابعيه بالتوقيع على عريضة تطالب فيس بوك، بتغيير سياساته، قائلا: "عندما تترك منصات وسائل التواصل الاجتماعى دون رادع وتسمح بتضليل المعلومات، إنه يعرض نزاهة انتخاباتنا للخطر".

وقال بايدن فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "يا رفاق، رأينا فى عام 2016 ما يمكن أن يحدث عندما تترك منصات وسائل التواصل الاجتماعى دون رادع وتسمح بتضليل المعلومات، إنه يعرض نزاهة انتخاباتنا للخطر، لا يمكننا ببساطة السماح بحدوث ذلك مرة أخرى في عام 2020، حتى الآن، فشل فيس بوك فى سن أى إصلاحات حقيقية لوقف انتشار التضليل على منصته.. الوقت ينفد".

وتابع: "نصدر اليوم رسالة مفتوحة تطالب الشركة بتغيير سياساتها، مع أقل من 150 يومًا حتى يوم الانتخابات، لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر، يجب علينا إصلاح Facebook لحماية ديمقراطيتنا وضمان انتخابات نزيهة، إذا وافقت ، قم بالتوقيع على الرسالة المفتوحة اليوم للمطالبة بأن يتخذ فيس بوك إجراءً".


بايدن

جو بايدن

كوفيد 19

كورونا

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